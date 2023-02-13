Происшествия 13 февраля 2023, 15:43 Автоледи в Свердловской области спровоцировала ДТП, в котором пострадали ее дети

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В районе Туринской слободы произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

32-летняя женщина ехала за рулем Ford Focus, на заднем сидении сидели ее 11-летний сын и шестилетняя дочь. Автоледи не заметила, что слева по главной дороге двигался SsangYung Actyo, и она столкнулась с ним. По словам женщины-водителя, ее ослепило солнце.

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В результате ДТП девочка получила ушибы, а у мальчика оказалась сломана кисть. Как добавили дорожные полицейские, оба ребенка были пристегнуты. По факту ДТП назначена проверка.

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