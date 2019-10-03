Автоледи спасла маленькую школьницу от неадекватного мужчины в Выборге

По словам женщины, на капот ее машины бросилась девочка, которую испугал мужчина, преследовавший ее. Автоледи на ходу затащила школьницу в салон, и неизвестный устремился вслед за автомобилем. Он цеплялся за водительскую дверь, а женщина пыталась отпихнуть его ногой. В какой-то момент мужчина отпустил дверь и стал биться головой об авто, а потом и вовсе упал на землю. Женщина проинформировала полицейских о случившимся. Они ищут неадекватного преследователя, который скрылся во дворах до их приезда.