Автоледи спасла маленькую школьницу от неадекватного мужчины в Выборге
В Выборге восьмилетней школьнице удалось ускользнуть от неадекватного мужчины, который сильно ее напугал. Девочку спасла многодетная мать, передают «Невские новости».
По словам женщины, на капот ее машины бросилась девочка, которую испугал мужчина, преследовавший ее. Автоледи на ходу затащила школьницу в салон, и неизвестный устремился вслед за автомобилем. Он цеплялся за водительскую дверь, а женщина пыталась отпихнуть его ногой. В какой-то момент мужчина отпустил дверь и стал биться головой об авто, а потом и вовсе упал на землю. Женщина проинформировала полицейских о случившимся. Они ищут неадекватного преследователя, который скрылся во дворах до их приезда.