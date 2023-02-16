Происшествия 16 февраля 2023, 12:08 Автоледи сбила подростка на тротуаре в Екатеринбурге

Читать 360tv в

В Екатеринбурге женщина за рулем Hyundai Creta сбила 17-летнюю девушку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Реклама

Женщина выезжала из двора на улице Луначарского. Часть пешеходов она пропустила, но не заметила девушку. Как видно по кадрам камеры видеонаблюдения, удар пришелся по касательной. Однако позже пострадавшая все-таки обратилась в больницу. Как отметили в ГИБДД, автоледи была трезвой.