Автоледи сбила пешехода в Ставрополе

В Ставрополе женщина за рулем легкового авто сбила пешехода на тротуаре, а затем въехала в стену дома. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

ДТП случилось на улице Пирогова. Автомобиль съехал с дороги на тротуар и сбил пешехода, а затем вписался в стену. В результате пострадала 39-летняя женщина. Она получила травму головы. Автоледи, сидевшая за рулем машины, призналась, что потеряла управление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.