Автоледи сбила мужчину насмерть на Алтае

В Алтайском крае случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД.

Авария произошла в селе Боровиха. 44-летняя женщина за рулем иномарки Toyota Corolla Spacio сбила 56-летнего мужчину, который шел по краю дороги. Он получил смертельные травмы, а автоледи скрылась с места происшествия. Правоохранители задержали ее. Выяснилось, что она была пьяна. Возбуждено уголовное дело.