Происшествия 12 апреля 2023, 22:53 Автоледи пострадала в ДТП в Самаре

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В Самаре случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла на улице Краснодонской, когда 43-летняя автоледи за рулем Toyota Camry не уступила дорогу иномарке Volkswagen Passat и допустила столкновение.

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Женщина получила травмы и попала в больницу. Уточняется, что с апреля прошлого года ее привлекали к административной ответственности 14 раз за нарушение ПДД.