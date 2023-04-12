12 апреля 2023, 22:53
Автоледи пострадала в ДТП в Самаре
В Самаре случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Авария произошла на улице Краснодонской, когда 43-летняя автоледи за рулем Toyota Camry не уступила дорогу иномарке Volkswagen Passat и допустила столкновение.
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Женщина получила травмы и попала в больницу. Уточняется, что с апреля прошлого года ее привлекали к административной ответственности 14 раз за нарушение ПДД.
ДТП
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