21 марта 2023, 19:23
Автоледи получила травмы в ДТП во Владимирской области
Во Владимирской области произошла авария с участием иномарки Ford, передает «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
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ДТП случилось на 125-м километре трассы М-12. 47-летняя женщина за рулем машины врезалась в металлическое ограждение на обочине, не справившись с управлением. Ее зажало в салоне. Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали автоледи. С полученными травмами ее доставили в больницу.
ДТП
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