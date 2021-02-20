Автоледи погибла в массовой аварии на Урале

Накануне в Челябинской области произошла авария с участием трех машин, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

«Дни.ру» рассказали, что ДТП случилось на трассе М5 возле Усть-Катава. По предварительной информации, 20-летняя девушка за рулем Fiat Punto при обгоне не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Она вписалась в ограждение, после чего врезалась в грузовик ИВЕКО и отечественное авто ВАЗ-21124. Автоледи погибла, еще три человека получили травмы. Их доставили в больницу.