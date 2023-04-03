Происшествия 03 апреля 2023, 15:39 Автоледи погибла в ДТП в Забайкалье

Читать 360tv в

В Забайкальском крае случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла накануне на магистрали Чита — Хабаровск. Женщина за рулем Toyota Ractis выехала на встречку, где вписалась в иномарку Nissan Murano. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте. Семилетний ребенок, который ехал вместе с ней, пострадал. Его доставили в больницу. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.