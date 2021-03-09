Автоледи погибла в аварии в Курганской области

В Курганской области случилось ДТП с участием иномарки Suzuki Grand Vitara и отечественного авто ВАЗ-21101. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным информагентства, авария произошла на 227-м километре автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. Автоледи за рулем ВАЗ-21101 выехала на встречку и вписалась в иномарку. В результате столкновения женщина погибла, а водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.