Автоледи осталась жива после серьезного ДТП в Ростовской области | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 18:18 Автоледи осталась жива после серьезного ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого едва не погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

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Авария произошла накануне в городе Шахты. 48-летняя женщина за рулем Chevrolet Lacetti не справилась с управлением и машина врезалась в бетонный столб. В результате столкновения машину разорвало на части. Женщине удалось выжить. Автоинспектора разбираются в обстоятельствах произошедшего.