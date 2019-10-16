  • Автоледи на ВАЗ-2107 сбила женщину в башкирской деревне

    16 октября 2019, 17:08

    Артур Блянихов

    В Башкирии 57-летняя женщина угодила под колеса отечественного авто и осталась жива, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.

    По данным издания, авария произошла накануне вечером в деревне Тунгатарово. 24-летняя девушка за рулем легковушки ВАЗ-2107 сбила местную жительницу. Ее доставили в больницу.

    Автодели рассказала, что пострадавшая шла по краю дороги в попутном направлении. При этом светоотражающих элементов на ее одежде не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.