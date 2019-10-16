Автоледи на ВАЗ-2107 сбила женщину в башкирской деревне

По данным издания, авария произошла накануне вечером в деревне Тунгатарово. 24-летняя девушка за рулем легковушки ВАЗ-2107 сбила местную жительницу. Ее доставили в больницу.

Автодели рассказала, что пострадавшая шла по краю дороги в попутном направлении. При этом светоотражающих элементов на ее одежде не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.