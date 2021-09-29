29 сентября 2021, 15:31
Автоледи на BMW устроила ДТП под Гатчиной. Спасти ее не удалось
ДТП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате погибла женщина. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла 28 сентября на 11 километре автодороги Мины — Новинка. Жительница Петербурга за рулем BMW X6 направлялась в сторону деревни Мины.
Автоледи не справилась с управлением. Автомобиль улетел в кювет в пяти километрах от деревни Борисово и врезался в дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте.