Автокран в Хабаровске сбил автобус с 15 пассажирами

Автокран сбил автобус с 15 пассажирами в Хабаровске. Пострадала и обратилась за помощью врачей одна женщина, сообщили РИА «Новости» в ГИБДД края.

По информации инспекторов, ДТП произошло в 09:45 по местному времени 24 января. Автобус 33 маршрута ехал по улице Суворова, ему не уступил дорогу водитель крановой установки.

«В общественном транспорте находились 15 пассажиров. При экстренном торможении водителем автобуса женщина получила травму — ушибы, и обратилась за помощью к медработникам», — сообщила старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

Ранее россиянка погибла в автобусе, который попал в аварию в Аргентине. Местные СМИ писали, что автобус въехал в стоящий на дороге грузовик. Больше, кроме женщины из России, жертв не оказалось — всех госпитализировали с травмами. Известно, что погибшая работала в Аргентине моделью.