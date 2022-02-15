Автокран упал на бок из-за сильного снегопада во Владивостоке

Во Владивостоке во время разбушевавшегося снегопада автокран рухнул на бок. ЧП случилось в процессе подъема спецтехники вверх на спуске с Тихой на Патрокл.

Как сообщает vostokmedia.com, очевидцы, которые засняли упавший большегруз на видео, считают, что водитель просто не справился с управлением из-за сложных погодных условий.

Местные жители предположили, что автокран не смог передвигаться по скользкой дороге, так как ранее в краевой столице наблюдалась оттепель, потом ударил мороз, а дороги запорошило снегом.

В паблике, куда выложили новость, многие пожалели водителя, которому приходится работать в таких погодных условиях на сложной технике.