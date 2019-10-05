Автокран свалился в реку Петербурга. Видео

Петербургский водитель вышел из автомобиля, но забыл поставить его на ручник. Автокран покатился по дороге и упал в реку, едва не задев другие машины. Об этом «360» рассказали в ГУ ГИБДД РФ по Санкт-Петербургу.

На опубликованном «Пятым каналом» видео с места аварии видно, что автокран выезжает на дорогу из-за дома и едет поперек нее. Он медленно доезжает до ограждения у воды, ломает его и потихоньку скатывается в реку.

Происшествие случилось утром 7 октября у набережной реки Фонтанки. Водитель автокрана вышел из салона, чтобы поправить боковое зеркало. Он не поставил машину на ручной тормоз, поэтому автомобиль поехал и свалился в воду.

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В результате случившегося никто не пострадал и кран не задел другие транспортные средства. Сейчас все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники МЧС решают вопрос с подъемом крана из реки с помощью другого крана.