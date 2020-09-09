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    09 сентября 2020, 09:21

    Автокран столкнулся с грузовым поездом в Иркутской области

    Наза Салех Захи

    Грузовик и поезд столкнулись поздно ночью на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) под Иркутском. Это произошло на регулируемом железнодорожном переезде на участке Лена — Янталь.

    Столкновение произошло в 23:25 по местному времени (18:25 по московскому) 8 сентября.

    «Водитель грузового автомобиля (автокрана) совершил столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде, вследствие чего последовал сход одной тележки вагона с рельсов», — сказано в сообщении на сайте Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

    Фото с места появились в группе «Российские железные дороги „РЖД“» в соцсети «ВКонтакте».

    Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

    На место выехали восстановительные поезда со станций Киренга и Коршуниха. Из-за ЧП пассажирские поезда, следовавшие по направлениям Северобайкальск — Новосибирск и Красноярск — Северобайкальск, Семигорск — Лена-Восточная, задержали.

    Уже утром 9 сентября движение поездов на участке восстановили. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

    В пресс-службе добавили, что ОАО «РЖД» делает все возможное для восстановления графика движения поездов.

    Новости SMI.FM