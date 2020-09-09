Автокран столкнулся с грузовым поездом в Иркутской области

Грузовик и поезд столкнулись поздно ночью на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) под Иркутском. Это произошло на регулируемом железнодорожном переезде на участке Лена — Янталь.

Столкновение произошло в 23:25 по местному времени (18:25 по московскому) 8 сентября.

«Водитель грузового автомобиля (автокрана) совершил столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде, вследствие чего последовал сход одной тележки вагона с рельсов», — сказано в сообщении на сайте Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

Фото с места появились в группе «Российские железные дороги „РЖД“» в соцсети «ВКонтакте».

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

На место выехали восстановительные поезда со станций Киренга и Коршуниха. Из-за ЧП пассажирские поезда, следовавшие по направлениям Северобайкальск — Новосибирск и Красноярск — Северобайкальск, Семигорск — Лена-Восточная, задержали.

Уже утром 9 сентября движение поездов на участке восстановили. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

В пресс-службе добавили, что ОАО «РЖД» делает все возможное для восстановления графика движения поездов.