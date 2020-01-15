15 января 2020, 12:21
Автокран снес пассажирский автобус в Тюменской области
В Тюменской области зафиксировано ДТП с участием рейсового автобуса. Его снес автокран, передает ИА Ura.ru.
По данным информагентства, авария произошла на 174-м километре трассы Тюмень — Тобольск. По предварительной информации, водитель автокрана при обгоне выехал на встречку и задел автобус, который от удара вылетел в кювет. На момент столкновения в салоне автобуса находилось 19 пассажиров, семеро из них пострадали. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.