Автокран снес пассажирский автобус в Тюменской области

По данным информагентства, авария произошла на 174-м километре трассы Тюмень — Тобольск. По предварительной информации, водитель автокрана при обгоне выехал на встречку и задел автобус, который от удара вылетел в кювет. На момент столкновения в салоне автобуса находилось 19 пассажиров, семеро из них пострадали. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.