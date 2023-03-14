Эксклюзив 14 марта 2023, 19:19 Автокран опрокинулся на стройке на набережной Тараса Шевченко в Москве Источник «360»: на стройке на набережной Тараса Шевченко в Москве опрокинулся кран РИА «Новости»

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Автокран МАЗ опрокинулся на стройплощадке, расположенной на набережной Тараса Шевченко на западе Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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Официально данные о происшествии не комментировали. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.