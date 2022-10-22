Автокран опрокинулся на проезжую часть в новой Москве | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 02:37 Автокран опрокинулся на проезжую часть в новой Москве Дептранс Москвы: автокран опрокинулся на проезжую часть недалеко от города Московский

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Автокран опрокинулся на проезжую часть недалеко от города Московский в новой Москве. ДТП случилось на съезде на Киевское шоссе, сообщил дептранс столицы в Telegram-канале.

«На съезде на Киевское шоссе в сторону области (возле города Московский) автокран опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении департамента.

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В транспортном комплексе Москвы уточнили, что движение по всем полосам на участке в районе происшествия не затруднено.

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На юге Москвы утром 20 октября произошла авария — столкнулись два грузовика. ДТП произошло на дороге вблизи дома по улице Медынской, 4к2, проезд осуществлялся только по одной полосе. Данных о пострадавших не сообщалось.