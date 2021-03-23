Автокран опрокинулся и убил водителя в Краснодарском крае. Фото

Водитель автокрана погиб во время демонтажа бетонной конструкции в Краснодарском крае. Техника опрокинулась, а находившийся в кабине мужчина оказался придавлен многотонной машиной.

Об этом сообщили на сайте СК России по Краснодарскому краю.

«Сегодня в следственный отдел по Каневскому району СКР по краю поступило сообщение об обрушении автокрана в станице Стародеревянковской вместе с водителем, находившимся в кабине. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка», — сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, с помощью крана демонтировали бетонную конструкцию. В какой-то момент техника опрокинулась, водитель оказался под многотонной машиной. Сейчас на там работают следователи, которые осматривают место происшествия. Кроме того, туда прибыли сотрудники МЧС, которые пытаются извлечь тело погибшего из-под кабины.

Источник фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Момент опрокидывания крана случайно попал на видео. Очевидцы засняли, что поднятая краном бетонная конструкция перевесила, машина начала медленно переворачиваться вперед. Водитель выпрыгнул на землю, но не успел отбежать на безопасное расстояние — сперва на него упали мелкие детали автокрана, а затем и вся машина.