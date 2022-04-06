Автоюрист Смирнов рассказал о последствиях столкновений на электросамокатах

Автоюрист Сергей Смирнов рассказал, что электросамокаты не считаются транспортом, поэтому столкновения на них не являются ДТП. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что электросамокатами не могут пользоваться несовершеннолетние. В случае столкновения за последствия будут отвечать их родители, объяснил эксперт.

«Поскольку формально пользователи маломощных электросамокатов являются пешеходами, то при столкновении с обычным пешеходом конфликт будет решаться в общем порядке, без участия ГИБДД», — заключил Смирнов.