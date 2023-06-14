Происшествия 14 июня 2023, 15:09 Автоюрист Славнов посоветовал привлекать свидетелей, если мотоциклист снес боковое зеркало и уехал

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Ситуация, когда мотоциклист снес зеркало бокового вида на автомобиле и скрылся, нередкая. Как действовать в этом случае, Ura.ru рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, если подобное произошло, нужно сразу остановиться и вызвать полицию. А также заручиться показаниями свидетелей происшествия.

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«Если мотоциклист вам снес боковое зеркало и уехал, то надо остановиться. Обзавестись телефонами свидетелей, если у вас нет регистратора. Может быть тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может регистратор есть, и вызывать полицию», — подчеркнул Дмитрий Славнов.

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