Автоюрист объяснил, почему хабаровский водитель избежит наказания за аварию с тигром

Водитель, сбивший амурского тигра на трассе в Хабаровском крае, не будет привлечен к уголовной или административной ответственности. Такое мнение в беседе с «360» высказал автоюрист Тимур Маршани.

«Это же не специально, это неосторожная форма вины. Уголовную ответственность он нести не будет. Это не убийство, это ДТП», — заявил он.

Эксперт напомнил, что наезд на животное произошел в темное время суток на трассе федерального значения.

Если будет установлено, что скоростной режим не превышен, что двигался [водитель] на установленном участке дороги в соответствии с правилами дорожного движения, соблюдая необходимый интервал до впереди идущего транспортного средства, [что] произошло внезапное столкновение и наезд на препятствие в виде тигра, в этом случае уголовную ответственность человек нести не будет, не будет нести административную ответственность Тимур Маршани.

Маршани подчеркнул, что внезапное столкновение с животным, перебегавшим проезжую часть, является элементом неожиданности, от которого не застрахован ни один водитель.

«Поэтому сейчас говорить об ответственности водителя было нецелесообразно ввиду отсутствия таковой», — заключил он.

Собеседник «360» также добавил, что если на проезжей части произошло столкновение, то там должны быть соответствующие переходы, на которых животное может останавливаться.

На 191-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск водитель насмерть сбил амурского тигра. Ему было четыре или пять лет. Смерть этого хищника стала третьей в череде подобных случаев на дорогах Хабаровского края. Ранее в региональном Минприроды говорили, что автомобилисту грозит административная или уголовная ответственность, а также штраф до двух миллионов рублей.