Происшествия 14 июня 2023, 15:12 Автоюрист Колпаков рассказал, что при бесконтактном ДТП виновника можно привлечь по видеозаписям

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Если водитель спровоцировал ДТП, но его машина при этом не получила повреждений, то можно привлечь его к ответственности при помощи видеозаписей. Об этом «Газете.ru» рассказал автоюрист Григорий Колпаков.

Он объяснил, что с 2017 года такие ДТП рассматривают так же, как и классические аварии. Поэтому виновник, нарушивший ПДД, или его страховая компания обязаны возместить ущерб потерпевшей стороне.

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Часто подобные ситуации возникают на трассах, когда при совершении обгона автомобиль резко встраивается обратно, провоцируя ДТП.

«Когда приезжает экипаж ДПС, необходимо правильно составить схему места происшествия, зафиксировать, где именно находились автомобили, и убедиться, что виновник при этом нарушал ПДД», — отметил Колпаков.

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