09 августа 2023, 09:52
Автоинспекторы рассказали о 25 погибших в ДТП байкерах в Москве за семь месяцев
Госавтоинспекция Москвы: 25 мотоциклистов погибли и 434 пострадали в ДТП с начала года
С января по июль на дорогах столицы произошло 424 аварии с участием мотоциклистов. В результате погибли 25 человек, еще 434 получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».
В ведомстве также напомнили байкерам главные правила безопасного вождения. В частности, мотоцикл нужно зарегистрировать в Госавтоинспекции, а в водительских правах открыть соответствующую категорию.
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Во время поездки на байке необходимо надевать мотошлем и защитную экипировку. Перед выездом на дорогу следует проверить техническое состояние мотоцикла.
В пресс-службе также порекомендовали мотоциклистам на дороге соблюдать ПДД: следить за скоростью и дистанцией, не выезжать на встречку, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, нужно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы предупредить других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварии.
Ранее мотоцикл врезался в отбойник на западе Москвы. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
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