Происшествия 12 января 2023, 18:47 Автоинспекторы поймали пьяного лихача в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать водителя, который пытался скрыться от них. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на региональное МВД.

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Полицейские остановили водителя ZAZ Chance для проверки документов, но тот решил скрыться от них. Началась погоня, в ходе которой автоинспектора применили табельное оружие и повредили заднее колесо машины нарушителя. В результате мужчина остановился и его задержали. Оказалось, что лихач был нетрезв.