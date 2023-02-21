Происшествия 21 февраля 2023, 00:19 Автоинспекторы Пензенской области спасли пожилую женщину из загоревшегося дома

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Серьезный пожар произошел в Сердобске Пензенской области. В огне чуть не погибла пожилая женщина, однако на помощь ей пришли автоинспекторы. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Пламя охватило дом на улице Ленина. Сотрудники автоинспекции услышали крики женщины о помощи. Войдя в дом, они увидели пенсионерку на третьем этаже здания. Она не могла выйти из-за задымления. Мужчины вывели пенсионерку из дома. После этого на место происшествия прибыли пожарные.

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«Самоотверженные действия сотрудников полиции помогли избежать людских жертв и трагичного конца», — подчеркнули в ГИБДД.

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