Происшествия 21 августа 2023, 22:51 Автоинспекторы из Белгородской области спасли пенсионерку от сильного задымления

Читать 360tv в

В селе Кощеево Корочанского района Белгородской области пенсионерка чуть не задохнулась от дыма, который шел от загоревшейся травы. Ей на помощь пришли автоинспекторы. Об этом сообщило издание «БЕЛ.RU» со ссылкой на данные регионального УМВД.

Старший лейтенант полиции Руслан Богданов и лейтенант полиции Роман Майборода 20 августа дежурили в муниципалитете. В какой-то момент они заметили сильное задымление рядом с одним из домов. Там загорелась трава. Рядом без сознания на земле лежала 81-летняя пенсионерка. Сотрудники органов отнесли ее в безопасное место, а после вызвали скорую помощь и пожарных.