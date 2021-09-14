Автоинспектора устроили погоню за пьяным водителем на Урале

В Свердловской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за нетрезвым водителем, который попытался скрыться от преследования. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

На прошлой неделе в дежурную часть поступила информация о нетрезвом водителе отечественной легковушки ВАЗ-2108. В районе деревни Шаламы сотрудники ДПС заметили машину подозреваемого. Водителю подали сигнал об остановке, однако он проигнорировал требование автоинспекторов и покинул место происшествия. Полицейские устроили погоню и предупредительно выстрелили в воздух. Затем они начали стрелять по колесам и пробили их. В результате нарушитель был задержан.