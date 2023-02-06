Происшествия 06 февраля 2023, 23:59 Автоинспектор стал жертвой ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла накануне в Морозовске на улице Ленина. Инспектора ДПС решили остановить иномарку Honda Civic, но водитель проигнорировал их требование и скрылся. Во время погони патрульную машину задел грузовик и она врезалась в опору ЛЭП, выехав на встречку. Один полицейский погиб на месте, другого с полученными травмами доставили в больницу.