Происшествия 11 февраля 2024, 00:59 Автохамка на красном внедорожнике перекрыла дорогу скорой в Екатеринбурге E1.ru: в Екатеринбурге фельдшеру пришлось нести ребенка на руках из-за автохамки Pixabay

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Автхамка на красном внедорожнике Сhery перекрыла проезд скорой помощи на шлагбауме у детской больницы. Фельдшеру пришлось на руках нести тяжело больного ребенка, так как машина не смогла проехать, сообщило издание E1.ru.

Женщина поставила автомобиль перед шлагбаумом и ушла в больницу. Скорая, которая привезла тяжело больного пациента, не смогла проехать. Автохамка проигнорировала просьбу убрать машину, пришлось вызвать группу реагирования, сообщил изданию очевидец произошедшего.

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«Когда удалось найти эту даму, то она вместо того, чтобы осознать, что не права и могла погубить чужую жизнь, начала крыть всех трехэтажным матом и говорить, что всех казнит и покарает», — рассказал очевидец.

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