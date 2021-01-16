Автоэксперт рассказал, как автомобиль мог задавить своего владельца на парковке в Москве

В Центральном административном округе Москвы BMW седьмой серии насмерть задавила водителя — мужчина забыл поставить машину на ручник, его вдавило в будку охраны на парковке. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «360», что подобное может случиться из-за особенностей автоматической коробки передач.

Несчастный случай произошел у дома № 14, строение 2, по улице Житной, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, шофер забыл поставить коробку-автомат в положение Parking, оставив ее на Drive. А когда машина поехала, попытался остановить ее своими силами. В результате автомобиль въехал в мужчину, тот погиб на месте.

Источник фото: Telegram

По информации Mash, погибший — 63-летний Магомед Алиев, водитель замминистра юстиции, бывшего президента Чечни Али Алханова.

Автоэксперт Дмитрий Попов пояснил «360», что в автоматической коробке находится гидротрансформатор. И пока водитель не поставил рычаг переключения передач на Parking, часть крутящего момента будет передаваться дальше.

Люди должны понимать, что когда они начинают движение, когда вы с Parking машину переставляете в Drive, то когда вы отпускаете ногу, она начинает движение раньше, чем вы начинаете давить на газ Дмитрий Попов автоэксперт

Эксперт недоумевает, как водитель смог выйти из машины, «потому что по идее если он не поставил машину на Parking, она должна сразу же начать движение — раньше, чем он дверь откроет». Водитель мог не заметить этого, только если быстро покинул салон, отметил собеседник.

Попов предположил, что шофер, когда заметил, что машина тронулась с места, не понял причины, подумав, что она скатывается из-за уклона «и в этом случае он ее удержит».

По мнению эксперта, водитель не разбирался в устройстве машины, поэтому и действовал неправильно.

«Я думаю, что просто человек забыл, что нужно ставить на Parking автоматическую коробку всегда», — подытожил собеседник.

В 2016 году подобный случай произошел с голливудским актером российского происхождения Антоном Ельчиным. Внедорожник вдавил мужчину в забор его дома.