Происшествия 11 января 2024, 13:53 Автоэксперт Форманчук назвал плохую очистку дорог причиной всплеска смертельных ДТП на трассах

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Огромное количество смертельных аварий с участием фур зафиксировали на трассах за первые рабочие дни января. В беседе с «ФедералПресс» автоэксперт Кирилл Форманчук объяснил причину такой ситуации.

По его словам, одной из ключевых проблем является некачественное обслуживание проезжей части в зимний период.

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«В городе-то не могут дороги почистить, а уж за городом вообще руки не доходят: снег, скользко», — пояснил специалист.

Он также добавил, что затруднение для водителей представляют узкие трассы без разделительных конструкций.