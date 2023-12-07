Происшествия 07 декабря 2023, 08:31 Автодорогу в Туве перекрыли из-за схода снега МЧС: в Туве из-за схода закрыли участок автодороги РИА «Новости»

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На автодороге Мугур-Аксы — Хандагайты в Туве сошла снежная масса, из-за этого движение транспорта временно закрыли. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что снег сошел на 45-м километре региональной автодороги в местечке Барлык. Автодорога проходит рядом с границей Монголией. Проезд закрыли для всех видов транспорта. На месте работает дорожная техника, рабочие ликвидируют последствия схода снежной массы.

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В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в горных районах Тувы есть опасность схода лавин.

В четверг, 7 декабря, в республике прогнозируют метель. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью до 25 метров в секунду. Водителей предупредили о гололедице и возможности снежных заносов.