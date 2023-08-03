Происшествия 03 августа 2023, 07:38 Автобус утонул. Жители Екатеринбурга показали потоп из-за прорыва холодной воды ГИБДД Екатеринбурга: вода затопила улицу Щербакова, движение перекрыли

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В Екатеринбурге под мостом на пересечении улиц Щербакова и Самолетная случился потоп. Из-за прорыва сетей холодного водоснабжения автобусы и машины погрузились в воду, движение частично ограничили. О коммунальной аварии в своем Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция.

«На улицах Щербакова — Самолетная, под мостом, прорыв холодной воды. На месте работают коммунальные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Движение частично ограничено», — сообщили правоохранители.

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Инспекторы показали подтопленный участок. Вода разлилась под мостом, в зоне бедствия застряли автобус, грузовик и троллейбус.

Жители Екатеринбурга тоже опубликовали снимки в соцсетях, рассказали, что вода поднялась почти на метр и затопила салон общественного транспорта. По их словам, некоторые водители самонадеянно попытались проехать через огромную лужу, но остались в ней. Так утонула, например, Hyundai Solaris.