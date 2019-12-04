Автобусы столкнулись в Праге. Есть пострадавшие

Представитель службы скорой помощи Яна Поштова заявила, что в одном из столкнувшихся автобусов находились дети. Большинство пассажиров получили легкие травмы из-за низкой скорости движения транспорта.

По информации сайта «Аргументы и факты», на место ДТП прибыл вертолет и шесть санитарных автомобилей.

В настоящее время информация о раненных и причинах аварии уточняется. В районе, где произошел инцидент, ограничили движение транспорта.