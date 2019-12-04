Автобусы столкнулись в Праге. Есть пострадавшие
При столкновении двух автобусов в районе Ходов в Праге пострадали 30 человек, сообщило РИА «Новости».
Представитель службы скорой помощи Яна Поштова заявила, что в одном из столкнувшихся автобусов находились дети. Большинство пассажиров получили легкие травмы из-за низкой скорости движения транспорта.
По информации сайта «Аргументы и факты», на место ДТП прибыл вертолет и шесть санитарных автомобилей.
В настоящее время информация о раненных и причинах аварии уточняется. В районе, где произошел инцидент, ограничили движение транспорта.