  • Автобусы столкнулись в Праге. Есть пострадавшие

    04 декабря 2019, 15:21

    Ольга Ситникова

    При столкновении двух автобусов в районе Ходов в Праге пострадали 30 человек, сообщило РИА «Новости».

    Представитель службы скорой помощи Яна Поштова заявила, что в одном из столкнувшихся автобусов находились дети. Большинство пассажиров получили легкие травмы из-за низкой скорости движения транспорта.

    По информации сайта «Аргументы и факты», на место ДТП прибыл вертолет и шесть санитарных автомобилей.

    В настоящее время информация о раненных и причинах аварии уточняется. В районе, где произошел инцидент, ограничили движение транспорта.