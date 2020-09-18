Автобусы с российскими туристами столкнулись на горной трассе в Турции

Турции на горной трассе столкнулись два автобуса с русскими туристами. Один из них упал, есть пострадавшие, пишет сайт E1.ru со ссылкой на своего сотрудника.

По данным Пятого канала, ДТП произошло в Центральной Анатолии.

На фото, которую опубликовал E1.ru, видно, что один из двух небольших туристических автобусов лежит на боку. Дорога заканчивается обрывом. Информации о причинах ДТП пока нет.

«360» направил запрос в российское посольство в Турции, чтобы узнать официальную информацию о происшествии.