18 сентября 2020, 14:23
Автобусы с российскими туристами столкнулись на горной трассе в Турции
Турции на горной трассе столкнулись два автобуса с русскими туристами. Один из них упал, есть пострадавшие, пишет сайт E1.ru со ссылкой на своего сотрудника.
По данным Пятого канала, ДТП произошло в Центральной Анатолии.
На фото, которую опубликовал E1.ru, видно, что один из двух небольших туристических автобусов лежит на боку. Дорога заканчивается обрывом. Информации о причинах ДТП пока нет.
«360» направил запрос в российское посольство в Турции, чтобы узнать официальную информацию о происшествии.