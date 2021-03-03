Автобусы лоб в лоб столкнулись на Камчатке в снегопад. Два человека погибли

Автобус во время снегопада выехал на встречку на Камчатке и влетел в другой автобус. В ДТП погибли два человека. Восемь человек получили различные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«По предварительной информации, на 54-м километре дороги поселок Камчатский — Мильково водитель, управляя автобусом Daewoo, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки», — рассказали в полиции.

В аварии погибли водитель первого автобуса и пассажир второго. В МЧС агентству рассказали, что спасателям пришлось доставать одного пострадавшего при помощи специальных инструментов — его зажало в автобусе. Автобусы с трассы уберут пожарные. На месте ДТП работают медики и сотрудники полиции.

Правоохранители разбираются сейчас во всех деталях дорожного происшествия и устанавливают его причину.