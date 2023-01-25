Происшествия 25 января 2023, 16:02 Автобус загорелся в Приморском районе Петербурга

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Утром 25 января в Петербурге на Автобусной улице загорелся автобус. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.

Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» опубликовал кадры с места происшествия. Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать огонь, однако транспортное средство выгорело полностью.

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Автобус успел выехать с автобусного парка, но пассажиров в нем еще не было. По предварительной информации, никто не пострадал.