25 января 2023, 16:02
Автобус загорелся в Приморском районе Петербурга
Утром 25 января в Петербурге на Автобусной улице загорелся автобус. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» опубликовал кадры с места происшествия. Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать огонь, однако транспортное средство выгорело полностью.
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Автобус успел выехать с автобусного парка, но пассажиров в нем еще не было. По предварительной информации, никто не пострадал.
Санкт-Петербург
Пожары
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