Автобус загорелся в Петербурге. Видео

Пассажирский автобус сгорел в Санкт-Петербурге. Пожар случился на улице Савушкина. В Сети появились кадры с места происшествия.

По данным МВД по региону, ЧП все случилось в 12:10 у дома №26 на улице Савушкина.

Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что автобус выполнял рейс №101. Он ехал из из Кронштадта к станции метро «Старая Деревня», когда из моторного отсека пошел дым. Об этом сообщил сайт 78.ru. Потом послышались хлопки, после этого транспортное средство загорелось.

В результате ЧП никто не пострадал. В салоне находились 20 пассажиров, их успели вывести. Пожарные потушили пламя.

Причиной произошедшего в МВД назвали техническую неисправность. Уточняется, что Госавтоинспекции из-за случившегося пришлось перекрыть дорогу.