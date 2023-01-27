Происшествия 27 января 2023, 04:37 Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске В Хабаровске в час пик на остановке загорелся маршрутный автобус freepik

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На остановке в Хабаровске в час пик загорелся автобус. Пострадавших в происшествии нет, сообщила в Telegram-канале прокуратура Хабаровского края. Проводится проверка.

«Около 8:30 (01:30 по московскому времени) на остановке общественного транспорта „Институт культуры“ в Хабаровске произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса маршрута № 40. Возгорание ликвидировано до прибытия спасательных служб. Пострадавших нет», — говорится в сообщении надзорного органа.

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Днем 19 января в Хабаровске случилась авария на ТЭЦ-1, в результате без электричества остались 145 городских объектов. Устранением повреждений занимались энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК». Ночью температура воздуха в городе опустилась до −20 градусов.