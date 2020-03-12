Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД

На МКАД загорелся автобус. Из-за пожара трассу пришлось частично перекрыть, сообщил «360» источник в экстренных службах. По предварительным данным, пострадал один человек.

Возгорание произошло на внутреннем кольце МКАД в районе 3-го километра. По имеющимся данным, автобус горит целиком. Из него валит густой черный дым. В ГУ МЧС по городу подтвердили случившееся. Спасатели уже выехали на место происшествия. Возможно затруднение движение на этом участке МКАД из-за ограничения трафика.