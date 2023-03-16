Происшествия 16 марта 2023, 14:43 Автобус загорелся на трассе М-7 в Башкирии

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В районе Кушнаренково в Башкирии на федеральной трассе М-7 «Волга» загорелся рейсовый автобус. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на Главное управление МЧС России по республике.

Инцидент произошел 15 марта в около 17 часов дня. Во время возгорания в автобусе находилось четыре человека, включая водителя. Всем им удалось эвакуироваться из транспортного средства самостоятельно.

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Сообщается, что автобус, принадлежащий компании «Башавтотранс», следовал по маршруту Уфа — Дюртюли.

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