Автобус загорелся на северо-востоке Москвы

Автобус загорелся на улице Космонавтов на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил информированный источник.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что подразделения выехали на тушение возгорания.

«На улице Космонавтов, 4 загорелся автобус коммерческого перевозчика ООО „Рико“», — сообщили в Теlеgrаm-канале Дептранса Москвы. В заявлении уточняется, что транспортное средство следовало в парк пустым. Пострадавших при инциденте нет. Сейчас огонь в автобусе потушили.

Вечером, 13 декабря, пожар также произошел в одном из ресторанов в центре Москвы. Огонь охватил заведение Butle на Маяковской. Сейчас возгорание ликвидировано. Данных о пострадавших не поступало.

Утром пожар начался в квартире на пятом этаже дома на Цветном бульваре в Москве. Он находится рядом с Цирком Никулина. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором пожарный заливает воду из шланга в окно. На кадрах видно, что здание старинное. Горит угловая квартира на последнем этаже. Дым вырывается из-под кровли.