Пассажирский автобус загорелся на севере Москвы. Транспортное средство почти полностью выгорело. О случившемся сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

ЧП произошло около 05:40 в районе дома № 46 по Петрозаводской улице. Автобус ЛиАЗ ехал без пассажиров. Водитель, заметив, что в транспортном средства произошло задымление, стал тушить его своими силами. Кроме того, сработала системы противопожарной защиты, и на место приехала пожарная бригада.

В результате случившегося никто не пострадал.

Известно, что автобус 2012 года выпуска. В последний раз ТО проводилось в сентябре 2021 года: транспортное средство прошло предрейсовый осмотр и вышло на работу в исправном состоянии.

Сейчас выясняются причины произошедшего. «Мосгортранс» проводит служебную проверку.