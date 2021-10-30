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    30 октября 2021, 19:38

    Автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве

    МЧС: автобус загорелся на Рублевском шоссе, никто не пострадал

    Александра Прохорова, Ольга Назаркина

    Автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве. В районе ЧП сильное задымление, на дороге начал образовываться затор.

    В региональном главке МЧС «360» сообщили, что на место прибыли спасатели.

    «Произошло загорание автобуса, людей внутри нет. В 19:29 пожар был локализован. По предварительным данным, без пострадавших», — уточнил представитель ведомства.

    На кадрах с места происшествия видно, что огонь объял заднюю часть автобуса. Его окутали клубы густого дыма.