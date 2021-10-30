Автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве. В районе ЧП сильное задымление, на дороге начал образовываться затор.

В региональном главке МЧС «360» сообщили, что на место прибыли спасатели.

«Произошло загорание автобуса, людей внутри нет. В 19:29 пожар был локализован. По предварительным данным, без пострадавших», — уточнил представитель ведомства.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь объял заднюю часть автобуса. Его окутали клубы густого дыма.