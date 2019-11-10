Автобус загорелся на остановке в Барнауле

Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

ТС загорелось у дома № 44 на улице Кулагина в микрорайоне Восточный. На кадрах видно, что от автобуса поднимались густые черные клубы дыма, были видны языки пламени.

Две пожарные машины подъехали к месту ЧП, когда автобус почти выгорел. Спасатели МЧС сразу же достали шланги и начали тушить то, что осталось от транспортного средства.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На кадрах видно, что водитель ходил рядом с транспортным средством. Причины происшествия тоже пока не ясны.

Изначально свидетели ДТП останавливали проезжавшие мимо машины и просили водителей дать огнетушители, рассказал «360» очевидец. Оказалось, что у половины автолюбителей не было этих устройств.

Собеседник телеканала поблагодарил водителей, которые одолжили огнетушители. Только благодаря этому очевидцы пожара приступили к тушению пламени.

«Спасибо всем за огнетушители, кто дал! Ей-богу, спасибо, не вы бы — все ба-бах!» — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, на крышу своей машины забрался мужчина и оттуда помогал бороться с пламенем.