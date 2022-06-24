Автобус загорелся во Владимире. Его тушили 18 спасателей

Автобус загорелся 24 июня во Владимире на улице Диктора Левитана. Следователи предполагают, что пожар начался из-за поджога. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о возгорании поступила около восьми утра. На место происшествия прибыли 18 человек личного состава и пять автомобилей спецтехники. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Спасателям удалось потушить возгорание. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Полицейские предполагают, что автобус загорелся из-за поджога.