Автобус задавил женщину с ребенком на западе Москвы
Пассажирский автобус задавил женщину с ребенком на западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
ДТП случилось 17 ноября на остановке на улице Академика Павлова. Водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз. По этой причине ТС покатилось вперед и наехало на женщину с ребенком. Пострадавшая попала под переднее правое колесо. Из салона сразу же вышел водитель, на помощь подбежал прохожий.
Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
Местную жительницу отвезли в больницу с переломом позвоночника. Там она умерла. Ребенок не получил травм.
Факт аварии подтвердили в столичном ГИБДД.