Автобус задавил женщину с ребенком на западе Москвы

ДТП случилось 17 ноября на остановке на улице Академика Павлова. Водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз. По этой причине ТС покатилось вперед и наехало на женщину с ребенком. Пострадавшая попала под переднее правое колесо. Из салона сразу же вышел водитель, на помощь подбежал прохожий.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Местную жительницу отвезли в больницу с переломом позвоночника. Там она умерла. Ребенок не получил травм.

Факт аварии подтвердили в столичном ГИБДД.